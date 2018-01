Gentiloni, è tempo di non disperdere risultati ottenuti

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 GEN - "Non è la stagione delle cicale quella che abbiamo davanti, non può esserci una chiusura impaurita nel piccolo mondo antico delle paure quotidiane: è il tempo di non disperdere i risultati ottenuti". Questo, per il premier Paolo Gentiloni, deve essere l'obiettivo "di tutta la politica in vista prossime elezioni". Il messaggio è stato lanciato dal palco del teatro Ariosto di Reggio Emilia.