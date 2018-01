(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Una persona è morta e l'altra rimasta ferita in un'esplosione avvenuta fuori da una fermata della metropolitana a Stoccolma, secondo quanto reso noto dalla polizia svedese, secondo la quale per ora non c'è motivo di pensare che si tratti di terrorismo. La vittima è un uomo di 60 anni, rimasto ferito in modo grave quando gli è esploso in mano qualcosa che aveva raccolto a terra fuori dalla stazione di Varby Gard. La persona ferita è una donna di 45 anni, si legge sul britannico Telegraph. La polizia ha isolato la zona e sta conducendo indagini