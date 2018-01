Maltempo: tempesta neve in Spagna,autostrada bloccata 18 ore

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati per 18 ore in Spagna sull'autostrada AP-6 a causa di una forte tempesta di neve. Lo riporta El Pais. I servizi di emergenza stanno lavorando da stamani per liberare la strada che è stata riaperta solo parzialmente. Sul posto è arrivata anche la Guardia Civil che sta monitorando la situazione. La società che gestisce l'autostrada ha comunicato in una nota che il blocco è stato causato anche dal fatto che molti dei veicoli viaggiavano senza l'attrezzatura da neve e questo ha reso più difficile l'accesso ai soccorsi. Il servizio meteorologico spagnola ha previsto per domani una diminuzione delle nevicate, che in questi giorni hanno sferzato tutta la Spagna, e un aumento delle temperature.