Rifiuti in fiamme a Cairo Montenotte: scuole chiuse

E’ stato circoscritto l’incendio nei capannoni della Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (Savona). I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e stanno procedendo allo smassamento dei materiali bruciati e ad allontanare tutti i materiali infiammabili dal luogo del rogo. I tecnici Arpal sono al lavoro per valutare l’impatto ambientale, ma al momento non sono ancora noti i risultati. I sindaci di tutti i Comuni del comprensorio hanno diramato avvisi di non avvicinarsi alla zona e di evitare l’esposizione ai fumi.

Nel frattempo è stata ordinata la chiusura delle scuole anche a Cairo Montenotte e a Carcare.

SI PENSA A UN INCENDIO DOLOSO. Sembra prevalere l’ipotesi del dolo dietro il vasto incendio scoppiato ieri sera in una ditta per il riciclaggio dei rifiuti nel savonese, dal quale si è sprigionata una densa nube nera. Lo si apprende dai vigili del fuoco, in azione a Cairo Montenotte con reparti provenienti da tutta la Liguria.

Le fiamme si sono sprigionate in serata nell’area stoccaggi dell’azienda Fg Riciclaggi di Bragno, una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Il fuoco è divampato alle 21.30 in un’area contenente rifiuti di varia natura. Centinaia le telefonate giunte ai centralini dei vigili del fuoco.

Testimoni hanno riferito di un incendio «spaventoso con lingue di fuoco alte» che si sono levate «oltre il capannone industriale» e di «una nuvola di fumo che incombe sulla zona». Per questo sono stati allertati anche i tecnici dell’Arpal (l'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) e della protezione civile per accertare l’entità dell’inquinamento nell’aria e gli eventuali rischi per la salute della popolazione. Sul posto anche il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, che ha espresso preoccupazione per la grande nuvola di fumo che il vento spinge verso Ferrania. Le indagini sulle cause del rogo sono state avviate dai vigili del fuoco e dai carabinieri: fra le ipotesi al vaglio, quella un gesto doloso, anche perchè l’incendio è divampato in un giorno di pioggia. I responsabili della ditta Fg hanno assicurato che nell’area dell’incendio vengono stoccati materiali di carta, di plastica e di legno, ma non sostanze o materiali pericolose ed inquinanti.