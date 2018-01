Fondi E-R: Procura chiede archiviazione 22 ex consiglieri Pd

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Arrivano 22 richieste di archiviazione da parte della Procura di Bologna per altrettanti ex consiglieri Pd che erano stati indagati nell'ambito delle indagini sui rimborsi dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per la legislatura 2005-2010. L'accusa, per tutti, era di peculato. Tra i nomi per cui i magistrati Morena Plazzi e il procuratore capo Giuseppe Amato hanno chiesto l'archiviazione, e che quindi risultavano indagati, figurano anche quello dell'ex presidente delle Regione, Vasco Errani (indagato in quanto ex consigliere) e dell'attuale deputato Pd, Matteo Richetti (anche lui all'epoca consigliere). Le indagini della Guardia di Finanza riguardavano l'ultimo periodo dell'VIII legislatura, in particolare dal gennaio 2009 al maggio 2010. Archiviazione chiesta anche per Tiziano Tagliani, ora sindaco di Ferrara, Giancarlo Muzzarelli primo cittadino di Modena e Paolo Lucchi di Cesena.(ANSA).