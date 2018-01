Allerta maltempo in Piemonte, pioggia battente e nevicate

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Frane, piogge battenti fino a 238 millimetri in 24 ore, forti nevicate oltre i 1.500 metri e anche più di un metro oltre i 2.500 sulle Alpi. Sul Piemonte resta l'allerta maltempo che è arancione sul sud-ovest nella regione, con criticità soprattutto sulla fascia prealpina. Le condizioni meteo non dovrebbero migliorare - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prima della tarda mattinata di domani, quando si allontanerà la perturbazione e dovrebbe tornare a fare più freddo, con temperature in linea con le medie del periodo. Da ieri si sono accumulati - alla quota di 2.000 metri - 40-80 cm di neve sulle Alpi Graie e Cozie settentrionali, 40-60 sulle Pennine, 20-40 su Marittime e Liguri, 10-25 sulle Lepontine. Chiuso per neve il Colle della Maddalena, tra Italia e Francia. Piogge forti sotto i 1.500 metri: a Corio, nel Torinese, 238 mm in 24 ore. Nel Biellese una frana è caduta sulla provinciale Pray-Ponzone, mentre una voragine si è aperta sulla superstrada del Sempione. (ANSA).