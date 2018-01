(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Per favore, sui rifiuti non si scherza. I nostri amministratori non fanno polemiche di parte. Siamo pronti a dare una mano alla Città di Roma. Perché per noi i cittadini vengono prima dei compagni di partito. E allora fatela finita con queste polemiche e ripulite la Capitale. Noi vi diamo una mano, se la volete. Noi ci siamo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi, spiegando che il Campidoglio ha rifiutato prima la disponibilità a dare una mano dell'Emilia Romagna poi dell'Abruzzo, due Regioni a guida Pd.