Finmeccanica: assolto l'ex presidente Orsi

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - La Corte d'Appello di Milano ha assolto l'ex presidente di Finmeccanica (ora Leonardo) Giuseppe Orsi e l'ex ad della controllata AgustaWestland, Bruno Spagnolini, nel processo di secondo grado 'bis' con al centro l'accusa di corruzione internazionale per presunte tangenti che sarebbero state versate a pubblici ufficiali indiani per far ottenere ad AgustaWestland una commessa da 556 milioni di euro per 12 elicotteri. Dopo le condanne nel primo processo d'appello la Cassazione nel dicembre 2016 ordinò il nuovo giudizio. La terza sezione penale della Corte d'Appello milanese (giudici Marcelli-Nova-Gamacchio) ha spiegato che non vi è "prova sufficiente" per dimostrare che "i fatti sussistano".