(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - Per pericolo valanghe sarà chiusa in via preventiva dalle 17 la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina. Attualmente sono circa cinquemila le persone ospitate a piedi della Gran Becca. Si tratta della seconda chiusura a scopo cautelativo avvenuta in cinque giorni: giovedì infatti la strada era stata chiusa per circa 24 ore (in quel caso erano diecimila i turisti rimasti isolati). (ANSA).