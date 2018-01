(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Solo di fronte a un atto d'amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia Meloni farei un passo indietro. Senza pretendere nulla in cambio. Altrimenti vado dritto fino alla fine. Abbiamo già 500 comitati e ho fatto più di 100 incontri pubblici. E io non prendo in giro le persone". Così il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice.