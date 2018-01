(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Carissimi amici! Grazie dei vostri calorosi messaggi di sostegno, apprezzamento e amicizia. Dopo il Consiglio Nazionale della Lega Lombarda ci sentiamo per fare due chiacchiere. Per il momento buona giornata a tutti e soprattutto, viva la nostra Lombardia!". Così ha scritto su Facebook l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, indicato come nuovo candidato del centrodestra a presidente della Lombardia.