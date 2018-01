Inchiesta Salone del Libro, avvisi garanzia Fassino e Parigi

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Un avviso di garanzia è stato notificato dalla procura di Torino all'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e all'ex sindaco di Torino Piero Fassino. L'ambito è quello degli accertamenti sul Salone del Libro di Torino. L'assessore Parigi ha annunciato di essere stata raggiunta dal provvedimento in una nota in cui "esprime la propria fiducia nell'operato della magistratura, a cui offrirà la massima collaborazione". Secondo quanto si è appreso, Parigi è indagata per concorso in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il fascicolo, in procura, è aperto anche per turbativa d'asta, falso ideologico e falso in bilancio. Gli accertamenti riguardano l'affidamento dell'edizione 2015 del Salone del Libro e la predisposizione del bando di gara per l'edizione seguente.(ANSA).