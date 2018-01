A bordo scuolabus erano in 28, due codici rossi

(ANSA) - MANTOVA, 8 GEN - A bordo dello scuolabus, un pullman dell'Apam da 50 posti, c'erano 28 bambini (e non 50 come comunicato in un primo momento). Sei di loro sono già arrivati al pronto soccorso di Mantova, tre in codice giallo e tre in codice verde. Le loro ferite non destano preoccupazioni. Sono stati trasportati, invece, con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita, l'autista del pullman, colto forse da un malore, e una bambina con un trauma cranico. Sul posto dell'incidente è stato allestito un posto medico avanzato per la cura degli altri 20 bambini, tutti non gravi e per i quali è stato deciso di non inviarli al pronto soccorso dell'ospedale.