Giovane morta dissanguata a Bari, acquisito video caduta

(ANSA) - BARI, 08 GEN - C'è un video che immortala la caduta di Angela De Rosa, la 20enne barese madre di un bimbo di 4 mesi morta per dissanguamento nella notte fra sabato e domenica scorsa dopo aver infranto la vetrata di un portone che le ha reciso l'arteria femorale. I Carabinieri che indagano sulla vicenda, coordinati dal pm Bruna Manganelli, hanno acquisito il video della telecamera posta all'esterno del portone. La ragazza è caduta all'interno, mentre usciva, e dalle immagini si vede la sua gamba che infrange la vetrata. Il video potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti. Inoltre, in queste ore vengono ascoltati familiari e amici della giovane. Il compagno 22enne della vittima che era con lei, ha raccontato che intorno alle 20 di sabato sera stavano uscendo dalla casa dei genitori, nel quartiere Catino. Il ragazzo ha detto anche che avevano litigato poco prima e che, andando via, lei avrebbe perso l'equilibrio finendo contro il portone a vetri. È stato lui stesso a soccorrerla, portandola al pronto soccorso.