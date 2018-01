Malaysia: voto, ex premier Mahathir candidato opposizione

(ANSA) - BANGKOK, 8 GEN - L'ex primo ministro malese Mahathir Mohamad (92 anni) alle prossime elezioni sarà candidato premier della coalizione di opposizione al blocco di potere con cui lo stesso Mahathir governò la Malaysia dal 1981 al 2003. L'annuncio dell'Alleanza della speranza - il nuovo nome della coalizione - è stato fatto in vista delle elezioni che dovranno tenersi entro agosto. L'opposizione parte sfavorita, anche perché il Fronte nazionale con l'attuale premier Najib Razak è al potere dall'indipendenza ottenuta nel 1957. Uno scandalo di corruzione che ha avuto al centro Najib - sul cui conto bancario furono trasferiti 700 milioni di dollari dall'Arabia Saudita - ha scalfito solo in parte il solido consenso di cui il governo gode tra la maggioranza malay musulmana. Se vincesse, Mahathir diventerebbe il premier più anziano del mondo. Negli ultimi anni l'ex uomo forte si è guadagnato la fama di battitore libero che dice le cose come stanno sugli affari di potere.