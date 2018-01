(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale. (ANSA).