(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Non ci sono le condizioni politiche per riaprire" con il Pd: il consigliere regionale Onorio Rosati ha spiegato così che Liberi e Uguali conferma l'intenzione di presentare un proprio candidato alla presidenza della Lombardia, e quindi di non sostenere Giorgio Gori, che, dopo l'addio alla competizione di Roberto Maroni, ha ribadito che la porta al movimento guidato da Pietro Grasso è "spalancata". Mercoledì a Sesto San Giovanni (Milano) si terrà l'assemblea regionale di Leu con Grasso presente e in quell'occasione, spiega Rosati, si saprà chi è "il candidato presidente".