Terremoto: Enrico Brignano domani ad Amatrice

(ANSA) - RIETI, 8 GEN - Enrico Brignano sarà domani ad Amatrice (Rieti) per la posa della prima pietra della nuova struttura comunale che l'artista ha contribuito a donare al Comune reatino colpito dal terremoto. "La struttura - spiega in una nota il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - sorgerà nello spiazzo che per mesi ha ospitato il Centro Operativo Intercomunale, che ha gestito l'emergenza post sisma, proprio all'interno del Parco don Minozzi. Quell'area che per mesi è stata il simbolo dell'emergenza, da oggi diventa un luogo della speranza nel futuro. Ringrazio di cuore Enrico e tutte le persone che lo hanno aiutato ad aiutarci. Lo aspetto domani ad Amatrice - conclude il sindaco di Amatrice - e lo abbraccerò con affetto insieme alla mia gente".(ANSA).