Galletti, Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella che si sta prefigurando ancora una volta. Se da una parte vedo tanta solidarietà istituzionale da alcune Regioni, penso innanzitutto all'Emilia Romagna come anche all'Abruzzo, dall'altra devo segnalare logiche che nulla hanno a che vedere con la gravità e l'urgenza del problema". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in un comunicato. L'assessore ai Rifiuti e all'Ambiente della Regione Lazio, Mauro Buschini intanto spiega che "il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è in via di aggiornamento, ma fermo a causa delle mancate risposte di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana, che dovevano arrivare entro il 30 settembre 2017".