(ANSA) - VENEZIA, 8 GEN - "Il veto può essere politico o personale. Nei miei confronti è sicuramente personale". Così Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed esponente di Noi per l'Italia, sull'esclusione dalle candidature nella cosiddetta "quarta gamba" del centrodestra dei nomi non condivisi dai leader dei tre principali partiti, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.