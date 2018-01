La presidente del Cile Bachelet in visita a Cuba

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - È in corso il secondo giorno della visita ufficiale della presidente del Cile Michelle Bachelet a Cuba. Il capo di Stato è giunto ieri a L'Avana in un viaggio ufficiale di due giorni che ha come obiettivo quello di incontrare artisti e intellettuali dell'isola. Nel corso della visita è previsto un incontro con il presidente cubano Raul Castro e con altri rappresentanti del governo cubano. Secondo quanto riportano media locali, nell'ambito della visita le autorità culturali di Cuba e del Cile hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore dell'audiovisivo. L'intesa tra il Consiglio nazionale della cultura e delle arti del Cile e dell'Istituto cubano di arte e industria cinematografica si pone l'obiettivo di scoprire i film che interessano a entrambi i Paesi, il recupero delle opere e la proiezione di lungometraggi cubani in Cile e viceversa.