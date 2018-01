(ANSA) - NEW YORK, 8 GEN - L'amministrazione Trump si appresta ad espellere circa 200 mila cittadini di El Salvador che vivono negli Stati Uniti dal 2001, quando il loro Paese fu devastato dal terremoto. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale - rivelano alcune fonti al Washington Post - non rinnoverà lo status di 'protezione temporanea' che permise a queste persone di rimanere in Usa: dunque saranno costrette a lasciare il Paese pena il rimpatrio forzoso.