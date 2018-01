Thailandia: premier irride stampa con sua sagoma di cartone

(ANSA) - BANGKOK, 9 GEN - Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha ha spiazzato i giornalisti lasciando la sala stampa ed esortando i reporter a fare domande a una sagoma di cartone che lo ritrae. L'episodio è accaduto ieri sera in una conferenza stampa a Bangkok. Il generale Prayuth, al potere dal colpo di stato del 2014, era atteso per rispondere a domande sulla situazione politica in vista di un ritorno al voto, che Prayuth ha promesso avverrà entro il prossimo novembre. Non è la prima volta che il burbero ed impaziente Prayuth irride la stampa con atteggiamenti provocatori. In passato accarezzò per minuti l'orecchio di un tecnico del suono mentre rispondeva alle domande della stampa, e un'altra volta gettò una buccia di banana a un cameraman. Una volta menzionò anche la possibilità di giustiziare i giornalisti contrari al governo, sostenendo in seguito che non diceva sul serio. La giunta militare è al momento sotto pressione per sospetti di corruzione contro alcuni suoi membri