(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - Sulla linea ferroviaria della Val Venosta, investita questa mattina all'alba da una frana, sono al lavoro i tecnici per verificare eventuali danni alle infrastrutture e per garantire un tempestivo ripristino del traffico ferroviario, forse già in giornata. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher che ha spiegato che la frana è stata causata dalle "condizioni meteorologiche straordinarie degli ultimi giorni". Nelle scorse ore è infatti piovuto intensamente sul terreno gelato, causando la frana di modeste dimensioni, 600 metri a monte della linea ferroviaria.