Roma: ultime ore per Spelacchio, per lui "nuova vita"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Ultimi 'momenti di gloria' per Spelacchio in piazza Venezia. L'albero di Natale di Roma, venuto dalla Val di Fiemme e conosciuto a livello internazionale per il suo aspetto non proprio rigoglioso e gli sfottò che ha calamitato sul web, sarà rimosso entro stasera. L'intenzione del Campidoglio è comunque regalargli una seconda vita, facendo presa sulla fama da lui conquistata come ricettacolo di messaggi e buoni auspici di romani e turisti da tutto il mondo. Per questo in mattinata è fissata una riunione per decidere il da farsi. Diverse le ipotesi in campo: collocarlo in un'altra parte di Roma, preservandone la funzione di 'albero dei desideri; darlo ad un artista per realizzarne una o più installazioni in strade e piazze; tagliarlo in pezzettini e proporlo in vendita come ricordo; realizzarvi una 'casetta per mamme e bambini in città, dove ad esempio poter allattare. Oppure, magari, optare per una soluzione che contempli un mix di queste possibilità. Non escluse soluzioni 'a sorpresa'.