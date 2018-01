Mafia:25 anni fa cattura Riina,cerimonia col Capitano Ultimo

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Non una commemorazione, ma una serata di legalità, per ricordare l'anniversario della cattura di Totò Riina, il capo di Cosa Nostra: l'iniziativa si svolgerà domenica prossima alla tenuta 'La Mistica', in zona Prenestino, a Roma, alla presenza del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò il boss, e dei carabinieri che contribuirono a quel successo investigativo. Sono trascorsi 25 anni - era il 15 gennaio 1993 - quando a Palermo venne arrestato Riina. E domenica 14 gennaio, in occasione del venticinquesimo anniversario di quell'operazione, il capitano Ultimo e gli altri carabinieri ricorderanno quei giorni insieme a chi - famiglie, amici, gente comune - vorrà partecipare "non a una celebrazione - viene precisato - ma a una serata di legalità. L'invito è aperto a tutti". A partire dalle 19.30 presso la tenuta che ospita la casa famiglia gestita dall'Associazione volontari capitano Ultimo onlus, è prevista "una cerimonia semplice: un saluto, un ricordo, una preghiera, una cena insieme".