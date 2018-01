(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Un fiore "petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro" e la scritta "Civica popolare-Lorenzin" su un fondo rosso sotto i simboli di Idv, Centristi per l'Europa, Democrazia solidale, Ip e Ap. E' il simbolo "di un partito che nasce e vuol crescere per risolvere i problemi del Paese" presentato da Beatrice Lorenzin che aspira ad esser "il vaccino per il Paese contro incapacità e populismo" e dice "no alla campagna alla Cetto Laqualunque".