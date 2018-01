(ANSA) - PECHINO, 9 GEN - Le due Coree hanno concordato di far ripartire il dialogo militare per "allentare le tensioni lungo i confini". E' un altro degli sviluppi maturati dall'incontro di alto livello tenuto dopo oltre due anni al villaggio di confine di Panmunjom tra le delegazioni dei due Paesi. Le parti, riferisce l'agenzia Yonhap, hanno deciso di continuare a tenere colloqui di "alto livello per migliorare i legami" e di dare il via a incontri operativi sulla partecipazione del Nord alle Olimpiadi di PyeongChang.