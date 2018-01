Rogo rifiuti: incendio spento nel Savonese, area sequestrata

(ANSA) - SAVONA, 9 GEN - E' stato dichiarato ufficialmente concluso l'intervento di spegnimento dell'incendio divampato domenica sera alla Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (Savona) che ha costretto a chiudere le scuole ieri e ha fatto scattare l'allarme per la possibile presenza di diossina. La Procura di Savona, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio, ha disposto il sequestro dell'area. Ora che sono terminate le operazioni di spegnimento e bonifica prenderanno il via le indagini, affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco, per accertare le cause: gli inquirenti cercheranno eventuali tracce di un innesco (l'ipotesi dolosa non è esclusa) o in alternativa il problema tecnico che potrebbe aver scatenato il rogo. Il titolare dell'azienda, Giorgio Loreto, si è detto certo del fatto che si tratti di un incendio doloso: "Non è certo autocombustione - ha dichiarato - e poi queste cose succedono sempre quando non c'è nessuno".