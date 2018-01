(ANSA) - PECHINO, 9 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron ha offerto di aprire la Francia agli investimenti cinesi in cambio di un accesso più ampio delle aziende transalpine al mercato di Pechino, mettendo in guardia che la permanenza degli squilibri commerciali porteranno a rafforzare il protezionismo ovunque nel mondo. Nelle dichiarazioni finali, al termine del summit alla Grande sala del popolo con il presidente Xi Jinping, Macron ha trovato anche l'occasione per accennare ai diritti umani, parlando "di dialogo e di rispetto delle differenze".