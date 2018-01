Molestie a cadetti, fu danno immagine ad Accademia Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Condannato per aver molestato sessualmente due cadetti, ora dovrà anche risarcire l'Accademia militare di Modena per il danno di immagine provocato con il suo comportamento: 25mila euro. Lo stabilisce una sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna a carico di un docente universitario condannato nel 2008 a un anno e dieci mesi per violenza sessuale, sentenza confermata dalla Cassazione nel 2013. I fatti erano del 2003: i due allievi ufficiali subirono pacche e toccamenti dal professore, avances per cui i giudici penali hanno anche disposto il risarcimento dei danni morali. Il processo contabile riguardava invece il danno a prestigio e credibilità dell'Accademia, causato, secondo la Corte da chi "nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni di docente consumava il reato di violenza sessuale nei confronti di due cadetti all'interno dell'aula dell'Accademia adibita allo svolgimento degli esami". Per queste condotte la Procura regionale aveva chiesto 50mila euro, i giudici hanno deciso per 25mila. (ANSA).