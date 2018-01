(ANSA) - WASHINGTON, 9 GEN - Ivanka Trump apprezza l'intervento ai Golden Globes di Oprah Winfrey, la star della tv americana che ha fatto ventilare l'ipotesi di una sua possibile candidatura per i democratici nelle presidenziali del 2020. "Ho appena visto il discorso potente e stimolante di Oprah Winfrey. Uniamoci tutti, donne e uomini, e diciamo #TimesUp", ha commentato la figlia di Trump. Tra gli scenari circolati in queste ore anche quello di un duello tutto femminile per la Casa Bianca, tra lei e Ivanka stessa.