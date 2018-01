Rifiuti: E-R, da Roma cifre in libertà, basta giochetti

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Sul fronte dei rifiuti "dal Comune di Roma" arrivano "cifre in libertà: smaltire rifiuti in Emilia-Romagna costa meno rispetto alla media nazionale e a quella delle regioni del Nord". E' quanto sostiene l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo che chiede "basta giochetti: ognuno si assuma le sue responsabilità in trasparenza". In particolare, osserva "di cosa parla l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari? Quantificare in 200 euro il costo dello smaltimento dei rifiuti della Capitale in Emilia-Romagna significa sparare numeri in libertà. Le cifre diffuse sono prive di qualsiasi fondamento: come le ha calcolate? Sarebbe interessante saperlo, visto che Ama non ha nemmeno chiesto un preventivo ai nostri gestori e, anzi, si è negata a ogni tentativo di contatto. Il rapporto rifiuti urbani 2017 di Ispra parla chiaro: il costo medio dello smaltimento in Emilia-Romagna è di 116,7 euro a tonnellata" inferiore ai 125,8 delle Regioni del Nord e ai 124,2 della media nazionale.(ANSA).