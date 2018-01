(ANSA) ROMA, 9 GEN - "Ribadisco quello che ho detto ieri, ho deciso di non ricandidarmi per ragioni personali e ho dato la mia disponibilità, ma non ho chiesto e non chiedo nulla, non pretendo nulla, non mi candido a nulla, se non a una nuova vita". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni al termine dell'incontro sull'autonomia al ministero degli Affari regionali.