(ANSA) - PARIGI, 9 GEN - In visita di Stato il Cina, il presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato oggi la conclusione di un accordo diplomatico per l'apertura di una filiale del Centre Pompidou (il celebre Museo d'arte moderna e contemporanea di Parigi) a Shanghai. L'inaugurazione del Centre Pompidou asiatico è prevista per il 2019. Il museo sorgerà all'interno del West Bund Art Museum, edificio di circa 25.000 metri quadri disegnato dall'architetto britannico David Chipperfield.