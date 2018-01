Disabile morta di stenti: parroco, non hanno aperto porta

(ANSA) - BARI, 09 GEN - "Per anni ho tentato di entrare in quella casa per aiutarli, ma nessuno ha mai aperto la porta". A parlare è don Giancarlo Carbonara, parroco della chiesa dei Santi Medici Cosimo e Damiano, la parrocchia di Polignano a Mare che si trova a poche decine di metri dalla casa dove è morta, forse di stenti, una 31enne disabile che viveva in condizioni di assoluto degrado igienico-Sanitario con i genitori. "Non conoscevo la ragazza e nemmeno i genitori ma alcuni parrocchiani - spiega don Giancarlo all'ANSA - mi avevano raccontato che da tanti anni lei non usciva, e nessuno sapeva niente del perché. Mi avevano anche segnalato la situazione di difficoltà della famiglia, ma non avremmo mai immaginato tanto degrado". Il sacerdote racconta di aver "più volte bussato a quel portone chiuso, ma nessuno ha mai aperto e nemmeno risposto. Tutti si sono mossi per questa situazione, istituzioni e chiesa, - continua don Giancarlo - ma si può aiutare solo chi apre le porte"