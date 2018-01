(ANSA) - ROMA, 9 GEN - La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento agli Usa e a Donald Trump, dopo le proteste dei giorni scorsi che il regime sostiene siano state etero-dirette. "Avete inflitto danni all'Iran in questi giorni e questo non rimarrà senza risposta", ha detto, parlando da Qom per l'anniversario della rivolta contro lo scià il 9 gennaio '78. Ed il presidente Usa pagherà, scrive l'agenzia iraniana Fars citando ancora Khamenei, il prezzo delle sue folli azioni teatrali.