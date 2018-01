Pedaggi A24-A25: Delrio, sconti per i pendolari

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Sconti fino al 20% per i pendolari, coperti da risorse regionali e nazionali, e un Piano economico per l'autostrada di 5 anni che permetta di calmierare le tariffe‎in modo strutturale, grazie a una contribuzione pubblica per la messa in sicurezza della infrastruttura, ora a rischio sismico. Sono le soluzioni per l'aumento dei pedaggi dell'A24-25 illustrate dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio dopo un tavolo con i governatori di Lazio e Abruzzo. Alla luce delle "novità importanti" comunicate dal ministro Delrio "ora chiediamo al gestore di sospendere gli aumenti", annuncia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Anche il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso si è unito alla richiesta: "Questa è una autostrada che si regge solo sui pendolari". "Rispetto agli appelli di sindaci e cittadini abbiamo messo in campo una proposta di soluzione credibile -ha aggiunto Zingaretti- che va incontro alle esigenze dei pendolari e aiuta anche il gestore nella sicurezza della infrastruttura".