"Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch’io.

«Buongiorno Lombardia. Oggi giornata ricca di impegni": così ha scritto sulla pagina facebook "Fontana presidente" il candidato del centrodestra alle regionali in Lombardia, Attilio Fontana, che dopo l’acclamazione da parte della Lega Nord ha ricevuto anche il via libera da Forza Italia, come ha spiegato Silvio Berlusconi a Radio anch’io.

Già alcuni appuntamenti sono fissati, a partire da una presentazione della sua candidatura domenica prossima alle 11.30 al Caffè Zamberletti a Varese.