Renzi, Berlusconi ha fallito prova di governo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Mi chiedo come possa Berlusconi negare la realtà dei fatti: per anni s'è scritto che è pericoloso per la democrazia. Io non l'ho mai detto. Ma quando si entra nel mondo dei risultati si vede come abbia provocato crisi pazzesche". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, intervenendo a "Circo Massimo", su Radio Capital. "Non voglio stare a fare polemiche, ma Berlusconi ha fallito alla prova del governo", ha aggiunto.