Papa offre spettacolo circo a senzatetto, profughi, detenuti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 GEN - "Nel pomeriggio di domani, giovedì 11 gennaio, Papa Francesco, attraverso l'Elemosineria Apostolica, invita i poveri, i senzatetto, i profughi, un gruppo di carcerati, le persone e famiglie più bisognose, insieme ai loro volontari, a partecipare ad uno spettacolo circence". Lo ha annunciato l'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski. Infatti, il Circo Medrano a Roma ha messo a disposizione tutti i 2.100 posti del grande tendone per questo evento di carità che la famiglia Casartelli e l'imprenditore Fabrizio Grandi hanno voluto chiamare "Circo Solidarietà" per i poveri del Santo Padre. Sarà disponibile anche un servizio medico-sanitario assicurato da medici e infermieri volontari con un'autoambulanza e un ambulatorio mobile della Città del Vaticano. Al termine dello spettacolo, le persone più bisognose riceveranno anche un sacchetto per la cena.