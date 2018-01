(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Un "Trattato del Quirinale" per rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia, sul modello di quello siglato all'Eliseo con la Germania nel 1963, "per coordinarsi in maniera sistematica" su questioni bilaterali. Vi stanno lavorando il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente francese Emmanuel Macron, da stasera in visita a Roma. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo.