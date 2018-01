Morti in corsia: infermiera e medico capaci di intendere

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 10 GEN - Sono stati ritenuti capaci di intendere e di volere l'infermiera Laura Taroni e il medico Leonardo Cazzaniga, in carcere dal novembre del 2016 per la vicenda delle morti in corsia all'ospedale di Saronno. Alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto è giunto il perito nominato dal gup di Busto Arsizio il quale ha rilevato una "personalità narcisista" del medico che all'epoca lavorava al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Oggi la perizia è stata discussa in aula tra le parti.