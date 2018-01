Sicurezza: nuovo dispositivo per area Basilica Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 GEN - Entreranno in funzione dall'11 gennaio ad Assisi i pilomat, dissuasori mobili installati in piazza san Francesco, in largo Gregorio IX e in via Frate Elia: una misura di sicurezza per il sito della Basilica di San Francesco stabilita dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica secondo direttive che risalgono al 2015. Il controllo degli accessi svolto grazie ai dissuasori mobili e a due nuove telecamere di videosorveglianza, che si aggiungono a quelle già presenti nell'area, "consentirà - spiega il Comune - un ancor più accurato monitoraggio di un sito sensibile quale la Basilica di San Francesco con una progressiva minore invasività. L'accesso - su prescrizione inderogabile delle autorità di sicurezza pubblica - sarà consentito soltanto agli aventi diritto tra cui i residenti con effettiva dimora". Nei primi giorni di sperimentazione di questo nuovo dispositivo di sicurezza, l'area sarà costantemente presidiata dalla polizia municipale per monitorare le eventuali necessità.