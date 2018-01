(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Donald Trump, a quasi un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca, resta il presidente degli Stati Uniti meno popolare della storia moderna. Lo rivela l'ultimo sondaggio della Gallup, secondo cui il gradimento per l'attuale presidente e' sceso ulteriormente al 37%, due punti percentuali in meno rispetto allo scorso dicembre. Al momento del suo insediamento alla Casa Bianca, nel gennaio del 2016 il consenso era al 45%.