Fa sesso con 17/enne conosciuta sui social, 38enne indagato

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Un trentottenne genovese solito chattare con ragazzine sui social è stato indagato per violenza sessuale su minore perché dopo avere conosciuto una diciasettenne su Facebook l'ha incontrata e indotta a fare sesso con lui. La vicenda è accaduta alcune settimane fa. Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile dopo la denuncia presentata dai genitori della minorenne: la ragazza ha dichiarato che l'uomo dopo l'incontro continuava a tormentarla sui social. Per questo il giudice dopo averlo indagato ha disposto il divieto di avere rapporti anche on line con la ragazza e di non avvicinarsi alla zona dove abita la giovane. L'uomo dovrà anche sottostare all'obbligo di firma nel commissariato di zona, a Genova.