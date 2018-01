Maxi-frode fiscale e soldi "nascosti" all'estero: 25 ordinanze di custodia cautelare, Parma coinvolta nell'indagine

Dalle prime ore di oggi circa 120 finanzieri delle Fiamme gialle di Brescia, coordinati dalla locale Procura, stanno eseguendo in varie province italiane un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone per una maxi-frode fiscale. Parma è coinvolta, oltre a Brescia, Bergamo, Varese e Lodi.

Al centro dell’indagine, uno studio commerciale di Milano che forniva ai clienti un pacchetto “All Inclusive” che permetteva di occultare i proventi dell’illecito risparmio di imposta derivante dall’evasione attraverso società off-shore e fatture per operazioni mai avvenute. Sono in corso perquisizioni e sequestri di beni per oltre 180 milioni di euro.



I dettagli dell’operazione saranno resi noti una conferenza stampa a Brescia.