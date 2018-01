Ilva: scoppio in discarica Grf, leggere ustioni per operaio

(ANSA) - TARANTO, 11 GEN - Un'esplosione si è verificata questa mattina nella discarica del reparto Grf (Gestione rottami ferrosi) dello stabilimento Ilva di Taranto a causa della reazione in paiola, grosso contenitore di scorie ferrose prodotte dall'acciaieria, dovuta al contatto tra il materiale incandescente e l'acqua. Un operaio, che svolge le mansioni di capo turno ed era nella cabina da cui effettuava l'operazione di svuotamento, ha riportato - secondo fonti sindacali - ustioni superficiali al collo e alle mani ed è stato medicato nell'infermeria di stabilimento. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una comunicazione al direttore, al capo area e al capo reparto dell'area Acciaieria e, per conoscenza, al direttore di stabilimento, chiedendo di essere "convocati celermente" per conoscere le cause dell'incidente. "Da sopralluogo da noi effettuato poco dopo l'evento - aggiungono - abbiamo riscontrato criticità nella zona e nelle modalità di lavorazione".