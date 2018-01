(ANSA) - PADOVA, 11 GEN - Un uomo di 70 anni è rimasto ucciso oggi in un incidente avvenuto all'interno di un negozio a Montegrotto Terme (Padova), una rivendita di legname. L'uomo è stato travolto da alcune assi di legno, cadute dall'alto probabilmente per il cedimento della struttura che le sosteneva. L'anziano era entrato da poco, per acquistare del materiale. All'improvviso le assi di legno sono piovute dall'alto, colpendolo sulla testa. L'uomo è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montegrotto, che ora dovranno accertare le cause della disgrazia.