(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Tra le vittime dei furti in casa durante le festività natalizie c'è anche Isabella Votino, storica portavoce del governatore della Lombardia Roberto Maroni. L'episodio è avvenuto il 30 dicembre a Milano. I Ladri sono entrati nell'appartamento della Votino, in pieno centro e hanno rovistato ovunque per trovare materiale di valore. I ladri hanno preso gioielli, alcuni capi di abbigliamento e poche altre cose, un numero limitato di oggetti che avrebbe comunque un valore ingente, sebbene non ci sia ancora una valutazione ufficiale del bottino. Sul posto è stata inviata la Scientifica per raccogliere elementi utili, forse qualche impronta in grado di dare un nome al ladro. Anche le telecamere di zona potrebbero fornire un aiuto importante.